Nel mercato estivo, si discute di uno scambio di prestiti tra Lucca e Dovbyk, secondo Giovanni Manna del Napoli. L'intervista approfondisce anche il possibile arrivo di Raspadori alla Roma e altri dettagli sulle strategie di mercato delle squadre italiane. Manna sottolinea l’ambiente positivo del Napoli e la volontà di valorizzare i propri talenti all’interno di una struttura affiatata.

2025-12-31 08:38:00 Il Corriere dello Sport: DALL’INTERVISTA DI FABIO MANDARINI A GIOVANNI MANNA QUI L’INTEGRALE Gli operatori di mercato ne parlano da un po’: scambio di prestiti Lucca – Dovbyk? Giovanni Manna, ds del Napoli, risponde così: “ Lorenzo, in carriera, è sempre stato un diesel: a Napoli ci sono le condizioni di fare bene perché il gruppo è davvero una famiglia, l’allenatore è top, lo staff è top e persone a supporto come Oriali sempre presenti. Non riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto, Lorenzo lo sa. La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere: c’è chi lo capisce subito e chi ha bisogno di più tempo ». 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria

Benvenuto 2026 La famiglia del Corriere dello Sport vi augura buon anno #CorrieredelloSport #2026

