Corri per la Befana 2026

La maratonina “Corri per la Befana” torna nel 2026 con la sua 32ª edizione, offrendo un percorso che attraversa il Parco degli Acquedotti e si conclude in via Lemonia. Un appuntamento consolidato che coinvolge appassionati di corsa e famiglie, promuovendo uno stile di vita attivo e il senso di comunità. L’evento si svolge come di consueto in un contesto naturale e urbano, rispettando le tradizioni e la passione per la corsa.

Torna “Corri per la Befana”, l'edizione numero 32 della storica maratonina torna al Parco degli Acquedotti per terminare, come sempre, su via Lemonia. Appuntamento alle 9,45 con la corsa competitiva di 10 km e con la “Befana Happy Run”, maratona ludica non competitiva di 3 km alla quale possono. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Corri per la Befana 2026 Leggi anche: Bologna City Run 2026: corri e sostieni la ricerca Leggi anche: “Domenico corri! Omer si sente male, c’è da tirarlo su, corri!”: Omer Elomari ha un malore al Grande Fratello, i concorrenti corrono ad aiutarlo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. ''Corri per la Befana'' torna al Parco degli Acquedotti; Calendario Toscana Gennaio 2026; Le gare da correre tra Capodanno e l’Epifania; Tarquinia, la Parata di Natale del 23 dicembre rinviata al 4 gennaio per maltempo. Il 6 gennaio al Parco degli Acquedotti a Roma, c’è la 32esima Corri per la Befana - Corri per la befana, sta diventando sempre di più un appuntamento irrinunciabile, per chi vuole iniziare il nuovo anno in allegria e correre in uno dei siti più importanti al mondo come il Parco degli ... fidal.it

Befana della Città-territorio 2026: arrivo in elicottero tra Preturo e Scoppito il 6 gennaio - Dopo il riscontro delle passate edizioni, torna martedì la Befana della Città- laquilablog.it

Befana 2026, ecco cosa fare a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania - Anche per questo 2026 appena cominciato, Roma si prepara a vivere una delle giornate più attese del periodo natalizio, quando la città saluterà ufficialmente le feste ... msn.com

clip befana 2026

La calza più dolce ti aspetta! Dal 2 al 6 gennaio, riempi la tua Befana con le golosità firmate Kinder: Kinder Cioccolato – 1,69 € Kinder Calza Rossa 290g – 9,90 € Kinder Cereali – 2,99 € Kinder Bueno Classico/White – 3,19 € Corri a fare scorta, prima che la B - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.