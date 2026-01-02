Correa blocca il trasferimento dal Botafogo! La situazione dell’ex nerazzurro e il possibile trasferimento al San Paolo

Joaquin Correa, ex attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare il Botafogo a causa delle difficoltà legate al suo ingaggio. La situazione attuale riguarda soprattutto il possibile trasferimento al San Paolo, ma le richieste salariali stanno ostacolando le trattative. Resta da capire se si troverà una soluzione che favorisca entrambe le parti.

Inter News 24 Correa, ex attaccante dell’Inter, Joaquin Correa, potrebbe lasciare il Botafogo, ma il suo stipendio alto sta creando difficoltà nelle trattative. Il Botafogo sta cercando di ridurre il monte ingaggi e, in questo contesto, le trattative per il trasferimento di Joaquin Correa sono in difficoltà. Secondo quanto riportato da RTI Esporte, l’ex attaccante dell’ Inter, che guadagna circa 300.000 dollari al mese, è stato offerto al San Paolo in un accordo che avrebbe coinvolto anche Nahuel Ferraresi e Pablo Maia, ma la trattativa è al momento bloccata a causa dell’alto stipendio del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

