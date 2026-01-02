Corpi estranei nei pandori Ats li richiama dal mercato

L'Agenzia di tutela della Salute ha disposto il sequestro di pandori contenenti corpi estranei, prodotti da un'azienda brianzola. I controlli effettuati presso lo stabilimento di produzione hanno evidenziato irregolarità, portando all'intervento delle autorità per garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori.

Corpi estranei nei pandori prodotti da un’ azienda brianzola, l’Ats ne ha disposto il sequestro. Il provvedimento è frutto dei controlli degli ispettori della struttura di sicurezza alimentare dell’Agenzia di tutela della Salute all’interno di uno stabilimento di produzione di pandori e prodotti dolciari destinati alla grande distribuzione organizzata. Nel corso dell’ispezione, i tecnici hanno accertato una grave non conformità igienico-sanitaria, rilevando la presenza di corpi estranei all’interno dei pandori prodotti. Gli approfondimenti effettuati sul posto hanno consentito di individuare la causa nell’utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei: durante la fase di cottura gli strumenti si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

