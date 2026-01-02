Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme

Dal 4 al 6 gennaio, il Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine ospita la 20ª Coppa del Mondo Under 20 di scherma, con gare di spada femminile Cadette e Giovani. L’evento, che segna il debutto dell’Under 17, vede Mara Navarria come madrina e le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un’occasione per valorizzare i giovani talenti e promuovere la sostenibilità nello

Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor "Ovidio Bernes" ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l'Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . La Coppa del Mondo Under 20 di Udine pronta per la ventesima edizione: Cadette e Giovani della spada femminile in pedana nel segno della Sostenibilità. Mara Navarria la madrina, fasi finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma; Erika Saraceni: il record Under 20 nel salto triplo, i primi Mondiali e l'obiettivo Olimpiadi · Atletica; L'Italia nel 2025 | Review nazionali italiane; La Coppa del Mondo Under 20 di spada dà il via al 2026 della scherma: da sabato la tappa maschile di Basilea, domenica inizia invece la tre giorni femminile a Udine. Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all'udinese Giulia ...

Udine capitale mondiale della scherma giovanile, in arrivo 300 atlete - La manifestazione si concentrerà al palazzetto indoor Bernes di via del Maglio ... udinetoday.it

Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it

