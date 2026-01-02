Coppa d’Africa il Gabon sospeso dal suo presidente? Nel Duemila i giocatori della Costa d’Avorio furono internati

Dopo l’eliminazione precoce alla Coppa d’Africa 2025, il Gabon ha subito la sospensione della propria nazionale da parte del governo. La decisione ha sollevato i giocatori, tra cui Pierre-Emerick Aubameyang, che evitano così conseguenze più gravi. Ricordiamo che, nel 2000, i giocatori della Costa d’Avorio furono internati, evidenziando la delicatezza delle reazioni politiche in ambito sportivo.

I giocatori del Gabon possono tirare un sospiro di sollievo. Mentre la nazionale dei Panthers è stata sospesa dal governo dopo l’eliminazione anticipata al primo turno della Coppa d’Africa 2025, Pierre-Emerick Aubameyang e i suoi compagni di squadra possono essere contenti di non aver subito una sorte peggiore. I giocatori della Costa d’Avorio convocati per la Coppa d’Africa 2000 non possono dire lo stesso. Nella coppa d’Africa del 2000 erano nel girone assieme alla nazione ospitante Ghana, ai futuri vincitori del Camerun ed al Togo. Gli Elephants si classificarono terzi con 4 punti e furono immediatamente eliminati dal torneo, poiché non esisteva ancora lo status di miglior terza classificata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

