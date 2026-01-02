Convocati Lecce le scelte di Di Francesco in vista della gara contro la Juve Il punto
Eusebio Di Francesco ha annunciato la lista dei convocati del Lecce per la partita contro la Juventus, valida per l’18ª giornata di Serie A. La sfida si svolgerà domani alle ore 18:00 allo Stadium. Di seguito, le scelte del tecnico in vista di un appuntamento importante per il campionato.
Convocati Lecce, le scelte di Eusebio di Francesco in vista del match contro la Juve Il tecnico Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati Lecce in vista della sfida contro la Juventus, valida per l'18ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 18:00 allo Stadium. La squadra pugliese si prepara .
