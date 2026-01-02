Convocati Cagliari | Luvumbo e Liteta di nuovo a disposizione Le scelte di Pisacane verso il Milan

Il Cagliari ha comunicato i convocati per la sfida contro il Milan. Luvumbo e Liteta sono tornati a disposizione di Pisacane, che ora può contare su tutte le sue risorse. La partita, in programma domani all’Unipol Domus, rappresenta un momento importante per la squadra, con le scelte tecniche che saranno decisive per la prestazione in vista dell’incontro.

Cagliari-Milan, i convocati di Pisacane - Sono 26 i giocatori convocati dal tecnico Fabio Pisacane per la sfida del 2 gennaio tra Cagliari e Milan, che si terrà alle 20. calciocasteddu.it

Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Milan: i convocati - Il Cagliari si avvicina con fiducia all’anticipo della diciottesima giornata di Serie A contro il Milan, in programma domani, 2 gennaio, alle ore 20. unionesarda.it

