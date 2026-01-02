Convocati Cagliari | Luvumbo e Liteta di nuovo a disposizione Le scelte di Pisacane verso il Milan
Il Cagliari ha comunicato i convocati per la sfida contro il Milan. Luvumbo e Liteta sono tornati a disposizione di Pisacane, che ora può contare su tutte le sue risorse. La partita, in programma domani all’Unipol Domus, rappresenta un momento importante per la squadra, con le scelte tecniche che saranno decisive per la prestazione in vista dell’incontro.
Convocati Cagliari, la lista scelta da Pisacane: rientrano Luvumbo e Liteta. Tutti i dettagli verso la sfida contro il Milan Riflettori accesi sull'Unipol Domus: domani, 2 gennaio, è il momento della verità. Cagliari e Milan si affronteranno alle 20:45 nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 202526.
