Controlli espulsioni denunce | tutti gli interventi della questura del Vco nel 2025

Nel 2025, la questura del Vco ha svolto numerose attività di controllo, gestione degli eventi e sicurezza pubblica. Sono state emesse oltre 600 ordinanze per manifestazioni e eventi, più di 20 per manifestazioni sportive e una decina per altre esigenze. Questo bilancio evidenzia l’impegno dell’ufficio di Gabinetto nel garantire ordine pubblico e sicurezza sul territorio durante tutto l’anno.

Questura del Vco, bilancio del 2025. L'ufficio di Gabinetto nell'ambito delle attività finalizzate a realizzare specifici servizi di ordine pubblico, nel corso dell'anno 2025 ha predisposto oltre 600 ordinanze per manifestazioni ed eventi, più di 20 per manifestazioni sportive e una decina per la.

