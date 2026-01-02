Contrasto alle povertà educative doposcuola di quartiere a Rione Mazzini
A partire dall’8 gennaio, presso il Campus Tam Tam nel Rione Mazzini, si avvia un doposcuola gratuito dedicato a contrastare le povertà educative. Il progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR e promosso dall’Associazione Don Tonino Bello, offre un supporto educativo e formativo nel quartiere, contribuendo a favorire pari opportunità di crescita per i giovani della zona.
Da 8 gennaio, presso il Campus Tam Tam, prenderà il via un doposcuola di quartiere gratuito, realizzato grazie al progetto "L'Officina dei Talenti", finanziato dal PNRR alla rete di partner con capofila l'Associazione Don Tonino Bello. L'iniziativa nasce dall'esigenza di potenziare il servizio di.
