Contrasto alle povertà educative doposcuola di quartiere a Rione Mazzini

Da avellinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dall’8 gennaio, presso il Campus Tam Tam nel Rione Mazzini, si avvia un doposcuola gratuito dedicato a contrastare le povertà educative. Il progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR e promosso dall’Associazione Don Tonino Bello, offre un supporto educativo e formativo nel quartiere, contribuendo a favorire pari opportunità di crescita per i giovani della zona.

Da 8 gennaio, presso il Campus Tam Tam, prenderà il via un doposcuola di quartiere gratuito, realizzato grazie al progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR alla rete di partner con capofila l’Associazione Don Tonino Bello. L’iniziativa nasce dall’esigenza di potenziare il servizio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Da Rione Mazzini parte il doposcuola educativo in periferia

Leggi anche: Contrasto alle povertà, un piano triennale della Regione da 124 milioni di euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Contrasto alla povertà educativa: ecco il progetto Riva - Parte il Progetto RIVA, col sostegno della Fondazione Pisa, che vede capofila la Pubblica Assistenza di Pisa mirato a potenziare il supporto educativo dei doposcuola che le associazioni promotrici ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.