L’ordinanza anti-botti emanata dal Comune di Arcola il 31 dicembre ha suscitato reazioni ironiche, come quella del consigliere di opposizione Gino Pavero, che si domanda:

"E tutti quelli che desideravano farsi ’una carica di endorfine’?". E’ la domanda, ovviamente ironica, posta dal consigliere comunale di opposizione Gino Pavero che ha scoperto con "sorpresa" l’ordinanza emanata dal Comune di Arcola il 31 dicembre: un provvedimento anti botti, antipetardi. Un divieto adottato da molte amministrazioni ma nel caso specifico, secondo alcuni, contraddittorio. Poche settimane fa, in occasione della ricorrenza del patrono San Nicola il 6 dicembre, la stessa sindaca Monica Paganini, firmataria dell’ordinanza di San Silvestro, era stata invitata da varie associazioni animaliste ad evitare i fuochi d’artificio in occasione della festa, per non spaventare gli animali domestici e selvatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Contraddizione sui 'botti'. Il divieto scatena l'ironia: "E la carica di endorfine?"

