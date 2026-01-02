Continua la lotta alle isole di calore | via ad una serie di interventi a Firenze Nova
Continua l’impegno di Firenze nel ridurre l’effetto delle isole di calore, con l’avvio di una serie di interventi specifici nell’area di Firenze Nova. Questi interventi mirano a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative per affrontare le temperature elevate e migliorare il comfort dei cittadini. Un passo importante verso una città più vivibile e attenta alle sfide climatiche.
Firenze, 2 gennaio 2025 – Contrastare le isole di calore, con particolare attenzione all’area di Firenze Nova. La giunta ha approvato una nuova delibera, proposta dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani, che stanzia quasi 500mila euro per interventi di ‘resilienza climatica’. Il piano sarà attuato tramite un accordo quadro e prevede una serie di interventi distribuiti nel tempo. Gli interventi che verranno fatti. In via Vasco de Gama è in programma la depavimentazione del parcheggio per circa 550 metri quadrati: l’asfalto verrà sostituito con superfici drenanti e saranno piantati 13 nuovi alberi, con l’obiettivo di ridurre il calore riflesso e aumentare le aree ombreggiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Contro le isole di calore. E lo spreco dell’acqua
Leggi anche: VIDEO | Micro-forestazione urbana contro le isole di calore: si parte dalla riqualificazione "green" di via Milano
Continua la lotta alle isole di calore: via ad una serie di interventi a Firenze Nova - Stanziati 500mila euro per interventi di mitigazione climatica. msn.com
Legambiente: “La lotta alle isole di calore è cruciale per Firenze” - impermeabilizzazione del suolo, la lotta alle isole di calore e l'impegno verso una gestione ... lanazione.it
I milanesi manifestano contro le isole di calore: “Basta, in Bovisa servono più alberi” - MILANO – La lotta “alle isole di calore” si è trasformata in una manifestazione pacifica che ha radunato un centinaio di abitanti del comitato cittadino BovisAttiva giovedì sera in via Andreoli. ilgiorno.it
La vita non va interpretata come una continua lotta o conquista, ma è saper riconoscere ed accogliere il bene e il bello che c'è in noi, attorno a noi e che Dio ha da offrirci. BUON 2026! (don Paolo Quattrone) - facebook.com facebook
La lotta continua: la seconda parte della stagione finale di #StrangerThings aspetta solo te. Guardala ora solo su Netflix con #. tim.social/offerte_timvis… ` + . x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.