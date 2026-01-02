Continua l’impegno di Firenze nel ridurre l’effetto delle isole di calore, con l’avvio di una serie di interventi specifici nell’area di Firenze Nova. Questi interventi mirano a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative per affrontare le temperature elevate e migliorare il comfort dei cittadini. Un passo importante verso una città più vivibile e attenta alle sfide climatiche.

Firenze, 2 gennaio 2025 – Contrastare le isole di calore, con particolare attenzione all’area di Firenze Nova. La giunta ha approvato una nuova delibera, proposta dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani, che stanzia quasi 500mila euro per interventi di ‘resilienza climatica’. Il piano sarà attuato tramite un accordo quadro e prevede una serie di interventi distribuiti nel tempo. Gli interventi che verranno fatti. In via Vasco de Gama è in programma la depavimentazione del parcheggio per circa 550 metri quadrati: l’asfalto verrà sostituito con superfici drenanti e saranno piantati 13 nuovi alberi, con l’obiettivo di ridurre il calore riflesso e aumentare le aree ombreggiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Continua la lotta alle isole di calore: via ad una serie di interventi a Firenze Nova

Leggi anche: Contro le isole di calore. E lo spreco dell’acqua

Leggi anche: VIDEO | Micro-forestazione urbana contro le isole di calore: si parte dalla riqualificazione "green" di via Milano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Continua la lotta alle isole di calore: via ad una serie di interventi a Firenze Nova - Stanziati 500mila euro per interventi di mitigazione climatica. msn.com