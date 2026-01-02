conte non parla neanche domani niente conferenza della vigilia

Antonio Conte ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa pre-gara di domani, mantenendo il suo stile riservato anche in questa occasione. La scelta di non intervenire prima della sfida tra Lazio e Napoli sottolinea un approccio concentrato sulla partita, senza commenti o anticipazioni ufficiali. Questa decisione è ormai una consuetudine per l’allenatore, che preferisce concentrare l’attenzione sul campo.

Ormai è diventato un classico: Antonio Conte non terrà la conferenza alla vigilia di Lazio-Napoli (si gioca domenica alle 12.30). Non che sia una grave perdita, nel senso che a nostro avviso gli allenatori parlano troppo e quando parli troppo persino i concetti di un filosofo rischiano di diventare superflui, figuriamoci quelli degli allenatori. Fatto sta che Conte è probabilmente l’allenatore che parla meno alla vigilia degli incontri di Serie A. Il Napoli da sempre fa il calcolo delle conferenze stampa che l’allenatore dovrebbe tenere durante l’anno tra Serie A, Champions, Supercoppa e Coppa Italia e quindi cerca di ridurre il numero di incontri con la stampa (a gennaio peraltro si giocherà tantissimo: otto partite, nove se consideriamo la Fiorentina il 1° febbraio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

