Confesercenti Salute | La sospensione degli accreditamenti e una grande notizia

Confesercenti Salute commenta positivamente la recente notizia riguardante la sospensione degli accreditamenti per laboratori e poliambulatori privati in Campania. La decisione, che richiede esclusivamente una comunicazione ufficiale da parte della Regione, rappresenta un passo importante per il settore. Questa misura, considerata un’opportunità, apre nuove prospettive di dialogo e miglioramento per le strutture sanitarie private della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Confesercenti Salute ha accolto con grande favore la notizia, “il più bel regalo del 2026 appena iniziato”, secondo cui la sospensione degli accreditamenti per laboratori e poliambulatori privati può dipendere solo da una comunicazione formale della Regione Campania. Nel dettaglio, per le strutture laboratoristiche che risultino al di sotto della soglia di 200.000 prestazioni annue (al netto dei prelievi) e che non abbiano completato percorsi di aggregazione, l’erogazione di prestazioni a carico del SSR (Servizio Sanitario Regionale) può essere sospesa solo a decorrere dalla comunicazione di un formale provvedimento regionale di sospensione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

