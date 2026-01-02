L’abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma è stato confermato anche per il 2026. Si tratta di un’opportunità vantaggiosa, ma i posti disponibili sono limitati. Chi desidera usufruire di questa agevolazione dovrebbe affrettarsi a fare richiesta, evitando così di perdere questa possibilità di risparmio sui mezzi pubblici cittadini.

Chi vuole accedere all’agevolazione dovrà affrettarsi perché i posti sono limitati. È stato rinnovato, anche per il 2026, l’abbonamento Metrebus a soli 50 euro per gli under 19 di Roma. Una misura che aveva fatto discutere in passato ma che, alla prova dei fatti, ha avuto un enorme successo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Confermato anche per il 2026 l'abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma

Leggi anche: Metrebus agevolato non solo per gli under 19: Roma lo vuole anche per gli universitari under 26

Leggi anche: Carta Treno Umbria 2026: con un abbonamento regionale anche viaggi Intercity. Ammessi anche gli studenti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Confermato anche per il 2026 l'abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma; Atac, confermato l’abbonamento Metrebus a 50 euro per gli Under 19 anche nel 2026; Sito Istituzionale | Abbonamento metrebus under 19: prorogate agevolazioni; TPL Friuli Venezia Giulia: da marzo 2026 biglietto unico per bus e treni.

Atac, confermato l’abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 anche nel 2026 - L’agevolazione annuale sarà prorogata: ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè ... msn.com