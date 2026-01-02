Confermato anche per il 2026 l' abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma
L’abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma è stato confermato anche per il 2026. Si tratta di un’opportunità vantaggiosa, ma i posti disponibili sono limitati. Chi desidera usufruire di questa agevolazione dovrebbe affrettarsi a fare richiesta, evitando così di perdere questa possibilità di risparmio sui mezzi pubblici cittadini.
Chi vuole accedere all’agevolazione dovrà affrettarsi perché i posti sono limitati. È stato rinnovato, anche per il 2026, l’abbonamento Metrebus a soli 50 euro per gli under 19 di Roma. Una misura che aveva fatto discutere in passato ma che, alla prova dei fatti, ha avuto un enorme successo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
