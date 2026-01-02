Concorso PNRR3 scuola primaria | in Lombardia ammessi alla prova orale 1.713 candidati ma i posti sono più di 3.500

Nel concorso PNRR3 per la scuola primaria in Lombardia, sono stati ammessi alla prova orale 1.713 candidati, mentre i posti disponibili superano le 3.500 unità. La situazione evidenzia un numero di posti vacanti ancora superiore ai candidati ammessi, indicando una possibile carenza di docenti rispetto alle esigenze della regione. La fase di selezione prosegue, ma la disparità tra posti e candidati rimane significativa.

Concorso docenti PNRR3: posti vuoti ancor prima di concludere la procedura per la scuola primaria in Lombardia. E il numero è importante: ben 1.824 posti non potranno essere coperti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: ecco numero ipotetico di candidati ammessi a prova orale in Friuli Venezia Giulia e altre regioni. NEWS

Leggi anche: Concorso docenti Pnrr3: per infanzia e primaria in Basilicata, Lombardia e Veneto numero di candidati inferiore ai posti

