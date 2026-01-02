Concorso docenti un clic sbagliato nella domanda le costa il primo posto in graduatoria e l’assunzione

Nel concorso docenti, un errore durante la compilazione della domanda online può avere conseguenze significative. Un semplice clic sbagliato potrebbe far perdere il primo posto in graduatoria e l’opportunità di un’assunzione come docente di ruolo in Umbria. È importante prestare attenzione a ogni dettaglio per evitare di compromettere il proprio percorso professionale.

Una scelta sbagliata nella domanda online le costa il primo posto in graduatoria e quello come docente di ruolo in Umbria.Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha rigettato il ricorso di una professoressa che chiedeva l’annullamento delle graduatorie del concorso nazionale per docenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

