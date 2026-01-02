Concorsi Roma Capitale cambiano le regole per i dirigenti Porte aperte anche agli esterni
Roma Capitale ha aggiornato le modalità di selezione per i concorsi pubblici destinati ai dirigenti. Le nuove regole prevedono l'apertura delle candidature anche a esterni, ampliando le possibilità di ingresso nella pubblica amministrazione. Questa novità mira a favorire un processo di selezione più trasparente e competitivo, offrendo opportunità a professionisti qualificati provenienti da diversi contesti.
Grandi novità per i concorsi pubblici che permettono l'ingresso di nuovi dirigenti all'interno della macchina amministrativa di Roma Capitale. Con una recente delibera di giunta, infatti, il sindaco Gualtieri ha deciso di riscrivere le regole d'ingresso, andando oltre i precedenti regolamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Zangrillo: “Concorsi in 180 giorni, porte aperte ai talenti e una legge per premiare il merito: così cambiamo per assumere giovani”
Leggi anche: Porte aperte agli studenti nelle aziende
Concorsi per dirigenti in Campidoglio, via libera a professionisti e dipendenti del privato - È come aggiungere un pizzico di sale e pepe sui maccheroni. ilmessaggero.it
Roma, Comune di Mentana: concorsi per istruttori e funzionari - Il Comune di Mentana, a Roma, ha bandito nuovi concorsi per istruttori e funzionari. ticonsiglio.com
Roma Capitale, via libera al nuovo regolamento per i concorsi pubblici - La giunta di Roma Capitale ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore Giulio Bugarini, titolare delle deleghe al personale, servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma ... romatoday.it
Buon pomeriggio Quest'anno, che per me è stato molto stressante, ho superato 2 concorsi su 4 come Istruttore amministrativo anche con dei buoni punteggi (Roma, Firenze) Negli ultimi giorni però leggo sempre più post o commenti dove si consiglia la fuga d - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.