Concorsi Roma Capitale cambiano le regole per i dirigenti Porte aperte anche agli esterni

Roma Capitale ha aggiornato le modalità di selezione per i concorsi pubblici destinati ai dirigenti. Le nuove regole prevedono l'apertura delle candidature anche a esterni, ampliando le possibilità di ingresso nella pubblica amministrazione. Questa novità mira a favorire un processo di selezione più trasparente e competitivo, offrendo opportunità a professionisti qualificati provenienti da diversi contesti.

