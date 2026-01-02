Concerto di Capodanno Simone Pizzi | La musica ci rende comunità e ci invita a guardare al futuro con fiducia e responsabilità

Il 1 gennaio 2026, al Teatro delle Muse di Ancona, si è svolto il tradizionale concerto di Capodanno con la partecipazione di Simone Pizzi. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo e condividere un momento di riflessione collettiva, sottolineando il ruolo della musica nel rafforzare il senso di comunità e l’importanza di affrontare il nuovo anno con fiducia e responsabilità.

ANCONA – Nella giornata di ieri, 1 gennaio 2026, al Teatro delle Muse si è tenuto il consueto concerto di Capodanno. Con il sindaco Daniele Silvetti febbricitante a casa, è toccato al presidente del Consiglio comunale Simone Pizzi fare gli onori di casa: «Questo pomeriggio

