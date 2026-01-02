Concerti gratuiti nelle chiese | nel weekend Vincenzo Colonna Romano a Sant’Agostino i SeiOttavi a Casa Professa
Nel fine settimana, concerti gratuiti si terranno nelle chiese di Palermo. Venerdì, Vincenzo Colonna Romano si esibirà nella Chiesa di Sant’Agostino, mentre sabato i SeiOttavi suoneranno a Casa Professa. Questi eventi offrono un’occasione di ascolto e cultura in ambienti storici, valorizzando il patrimonio religioso e musicale della città. Un’opportunità per apprezzare la musica in un contesto di grande fascino e sobrietà.
L’anno scorso ha ottenuto il primo Premio intitolato a Maria De Francesco, da sempre amica di Natale a Palermo, quest’anno Vincenzo Colonna Romano è protagonista di un recital nella splendida Chiesa di Sant’Agostino. E domenica, uno dei concerti più attesi dell’intera rassegna, il ritorno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
