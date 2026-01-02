Conceicao recuperato per Juve Lecce ma il portoghese verrà schierato subito dal primo minuto? Ecco cosa filtra in vista del match dello Stadium
Conceicao è stato recuperato e si candida a partire dal primo minuto contro il Lecce. La scelta di Luciano Spalletti potrebbe ricadere sul portoghese, che ha superato le condizioni fisiche e si posiziona in vantaggio nelle gerarchie. La decisione definitiva sarà comunicata in vista della partita allo Stadium, offrendo a Conceicao l’opportunità di confermare il suo ruolo titolare dopo il rientro in gruppo.
Conceicao subito titolare, la tentazione di Spalletti: il portoghese in pole dopo il rientro in gruppo, sorpasso nelle gerarchie per il Lecce. Il dubbio che ha accompagnato la vigilia bianconera sembra essersi sciolto definitivamente con il sole che ha illuminato l’ultimo allenamento alla Continassa. Francisco Conceicao non solo è guarito, ma è pronto a riprendersi tutto e subito. Quella che fino a ieri sembrava una speranza cauta, ovvero la semplice convocazione, si è trasformata in queste ore in una concreta ipotesi tattica: Conceicao titolare contro il Lecce è l’opzione che sta guadagnando più quota, confermando le indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
