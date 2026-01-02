Comunismo al bando in Repubblica Ceca | punito chi simpatizza o propaganda

In Repubblica Ceca, il comunismo è stato ufficialmente bandito, con sanzioni per chi promuove o simpatizza con ideologie comuniste. Questa decisione riflette un cambiamento significativo nella politica e nella storia recente del paese, influenzando il panorama geopolitico dell’Europa. Un passo che, pur passando inosservato, potrebbe avere ripercussioni importanti nel contesto europeo e nelle relazioni internazionali di oggi.

C'è una notizia che è passata inosservata nelle ultime ore ma che potrebbe mettere un tassello importante nella definizione geopolitica dell'Europa del futuro e che, ancora una volta, arriva da quello che un tempo veniva definito come "blocco orientale" o "sovietico". La Repubblica Ceca, dal 1 gennaio 2026, ha ufficialmente equiparato il comunismo con il nazismo, mettendoli al bando: è il primo Paese europeo ad aver messo le due ideologie sullo stesso piano in maniera simmetrica a livello giudiziario. Il presidente Petr Pavel ha firmato il dispositivo lo scorso luglio mettendo definitivamente al bando la propaganda comunista nel suo Paese modificando gli articoli 403 e 404 del Codice Penale ceco che, nello specifico, ora nel primo articolo punisce esplicitamente chi fonda, sostiene o promuove movimenti nazisti o comunisti con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione.

