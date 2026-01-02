Comune sotto commissariamento Lotti | Trame alle mie spalle e accuse prive di ogni fondamento

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento, l’ex sindaco Ugo Lotti ha diffuso una lettera aperta per chiarire la propria posizione. Lotti ha negato le accuse mosse nei suoi confronti, sostenendo che si tratta di trame alle sue spalle e di accuse prive di fondamento. La sua dichiarazione mira a fare chiarezza su una situazione complessa, garantendo trasparenza e rispetto delle procedure.

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale e l'avvio del commissariamento dell'ente, l'ormai ex sindaco Ugo Lotti interviene pubblicamente con una lettera aperta per chiarire la propria posizione e respingere con fermezza le accuse che, a suo dire, stanno circolando in queste ore. Secondo Lotti, la ricostruzione dei fatti diffusa da parte di alcuni consiglieri dimissionari sarebbe "denigratoria, priva di fondamento e contenente notizie false, al limite della calunnia". Un tentativo afferma, di metterlo "in cattiva luce agli occhi del territorio", al quale contrappone "l'enorme stima e fiducia dimostrata dagli elettori".

