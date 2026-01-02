Comune di Napoli iscrizione nelle liste di leva militare dei nati nel 2009
Il Comune di Napoli informa i nati nel 2009 sulla procedura di iscrizione nelle liste di leva militare. Il sindaco Gaetano Manfredi ricorda che, in base alla normativa vigente, la sospensione dell’obbligo di leva è stata adottata dal 2005. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali del Comune e delle autorità competenti.
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, premesso che la sospensione della Leva obbligatoria, già disposta a decorrere dal 1° gennaio 2005 dalla norma di cui all’art.1929, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l’obbligo della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Guerra e leva militare, l'annuncio del Comune di Roma spaventa i "nati nel 2008" ma non c'è nessun obbligo
Leggi anche: Guerra, la leva militare torna anche in Italia? «Motivi di sicurezza». Chi può essere chiamato: le fasce d'età, le liste dei nomi nei comuni, chi è escluso
Concorso Comune Genova Istruttori Amministrativi 2026: 10 posti per categorie protette; Residenze e voto ai campi rom abusivi: bufera sul Pd tra Napoli e Giugliano; Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di fine anno per incarichi da gennaio; La manina del Pd per far votare i Rom.
Comune di Napoli, iscrizione nelle liste di leva militare dei nati nel 2009 - I giovani legalmente domiciliati in città, nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2009, verranno iscritti nella Lista di Leva in corso di formazione. napolitoday.it
Iscrizione obbligatoria nelle liste di leva per i napoletani nati nel 2009: cos'è e perché viene richiesta - Tutti i giovani napoletani nati nell'anno 2009 vanno iscritti nelle "Liste di Leva", è il contenuto di un documento diffuso ... msn.com
In vista dell’Epifania, il Comune di Napoli promuove l’iniziativa solidale “ ”. Le ` interessate a partecipare potranno donare prodotti dolciari e coinvolg - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.