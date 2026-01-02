Comune di Napoli iscrizione nelle liste di leva militare dei nati nel 2009

Il Comune di Napoli informa i nati nel 2009 sulla procedura di iscrizione nelle liste di leva militare. Il sindaco Gaetano Manfredi ricorda che, in base alla normativa vigente, la sospensione dell’obbligo di leva è stata adottata dal 2005. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali del Comune e delle autorità competenti.

Iscrizione obbligatoria nelle liste di leva per i napoletani nati nel 2009: cos'è e perché viene richiesta - Tutti i giovani napoletani nati nell'anno 2009 vanno iscritti nelle "Liste di Leva", è il contenuto di un documento diffuso ... msn.com

In vista dell’Epifania, il Comune di Napoli promuove l’iniziativa solidale “ ”. Le ` interessate a partecipare potranno donare prodotti dolciari e coinvolg - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.