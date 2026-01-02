Compagnia Cult | i trent' anni di Heat - la sfida il thriller esistenziale di Michael Mann
Firenze, 2 gennaio 2026 – Che cos'è la solitudine? Una necessità? Una condanna? Lo iato irriducibile tra desiderio e ruolo, oppure l'attesa di uno sguardo, un gesto, un incontro (im)possibile? La prima volta che Michael Mann immaginò "Heat - la sfida" era il 1979, quando ispirandosi all'indagine sul vero bandito Neil McCauley scrisse la sceneggiatura del pilot "Sei solo agente VincentL.A Takedown", uscito per la tv nel 1989. Entrato negli anni Novanta con il trionfo commerciale de "L'ultimo dei mohicani", il regista nato a Chicago nel 1943 godeva di prestigio e credito illimitato, e poté sviluppare un progetto più ambizioso: trasformare quello script nell'elemento ri-fondativo di un intero genere, la sintesi più avanzata tra poliziesco classico e neo-noir moderno, etica individuale e destino urbano, romanticismo e tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
