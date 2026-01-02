Como scivola lungo un sentiero e muore | addio a Gianluca Lombardi imprenditore ed ex consigliere comunale

Gianluca Lombardi, 53 anni, ex consigliere comunale e imprenditore di Como, è deceduto il 1° gennaio 2025 durante un'escursione in montagna in Valle Aurina. La sua morte è avvenuta a causa di una caduta lungo un sentiero in una zona impervia a circa 1300 metri di altitudine. La notizia ha suscitato cordoglio in città e tra chi lo conosceva.

Como, 2 gennaio 2025 - Gianluca Lombardi, 53 anni, ex consigliere comunale di Como e imprenditore molto noto in città, è morto il giorno di Capodanno durante un'escursione in montagna, precipitato in una zona impervia in Valle Aurina, Alto Adige, a circa 1300 metri di altitudine. Secondo i soccorritori, sarebbe scivolato, forse a causa del ghiaccio presente sul sentiero che stava percorrendo, precipitando per quasi un centinaio di metri nella scarpata e morendo sul colpo. A chiamare i soccorsi sono stati escursionisti passati da quello stesso tratto poco dopo, ma per Lombardi era ormai tardi.

