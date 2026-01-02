Community Chevy Chase | La mia uscita dalla serie è stata un malinteso non sono razzista

Chevy Chase, noto attore e comico americano, ha chiarito le circostanze della sua uscita dalla serie televisiva nel 2013, precisando che si è trattato di un malinteso. In risposta alle accuse di razzismo, Chase ha ribadito che le sue azioni non erano motivate da intenti discriminatori. Questa dichiarazione mira a fare chiarezza su un episodio che ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche.

Il comico americano ha voluto far chiarezza sulla sua uscita di scena dallo show televisivo nel 2013 e sulle gravi accuse che gli sono state fatte. Chevy Chase ha risposto alle accuse nei suoi confronti inserite in un nuovo documentario nel quale si sostiene la tesi che l'attore avrebbe pronunciato la N-Word sul set della serie Community, fatto che avrebbe portato al suo allontanamento. Ora l'attore sostiene di non essere responsabile della sua controversa uscita dalla sit-com NBC e il dibattito si è riacceso per l'uscita di I'm Chevy Chase and You're Not. Nel film, il regista di Community Jay Chandrasekhar ha confermato le accuse sulla parola razzista pronunciata da Chase e sul crollo totale al quale sarebbe andato incontro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Community, Chevy Chase: "La mia uscita dalla serie è stata un malinteso, non sono razzista" Leggi anche: Chevy Chase vorrebbe una reunion del film I tre amigos in Only Murders in the Building 6 Leggi anche: Chevy Chase rivela di essere stato in coma per insufficienza cardiaca: "Ho problemi di memoria" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chevy Chase rivela di essere stato in coma per insufficienza cardiaca: Ho problemi di memoria; Il direttore di “Community” afferma che Chevy Chase “crollo” dopo l’incidente della parola N; Yvette Nicole Brown si rivolge a Chevy Chase Doc: Sotto di me. I’m Chevy Chase, and You’re Not: il documentario che racconta la storia dell’attore di Community - I’m Chevy Chase, and You’re Not, il nuovo documentario di Marina Zenovich, non è il classico racconto celebrativo su una celebrità. filmpost.it

Community, Chevy Chase: "La serie non era abbastanza divertente per me, non volevo stare con quella gente" - com che all'epoca non considerava abbastanza divertente per i suoi gusti. movieplayer.it

Chevy Chase rivela di essere stato in coma per insufficienza cardiaca: "Ho problemi di memoria" - Il comico, famoso per i suoi film cult degli anni '80, ha raccontato di aver rischiato la vita e di aver avuto diversi problemi di salute. msn.com

Sì, è buono, sono bravi, ma si sente davvero la mia mancanza. È da lì che dobbiamo partire. . . Se vuoi davvero fare un film con Steve e Marty, devi avere me. " Chevy Chase non ha nascosto il suo desiderio di rivedere insieme i protagonisti de I tre amigos, il fil - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.