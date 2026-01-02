Coming out in Fratelli d’Italia | Son gay come hanno reagito nel partito

Durante le festività natalizie, un esponente di Fratelli d’Italia ha annunciato pubblicamente il proprio orientamento sessuale. Questa scelta ha suscitato diverse reazioni all’interno del partito e nel pubblico, portando attenzione sul tema del rispetto e dell’inclusione. Il coming out rappresenta un momento personale e, nel contesto politico, può contribuire a promuovere un dialogo più aperto sui diritti civili e le diversità.

Durante le festività natalizie, un esponente di Fratelli d’Italia ha scelto di fare coming out, rendendo pubblico il proprio orientamento sessuale. Lo ha fatto con una dichiarazione netta che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica: “Mi piacciono solo i maschi, sono gay e non ho problemi a stare con Fratelli d’Italia”. Parole che, nel 2025, non dovrebbero più fare notizia, ma che stanno comunque generando un ampio dibattito. Intervenuto ai microfoni di CagliariNews, ha raccontato anche quale sia stata la reazione del partito dopo la sua rivelazione. Il coming out, ha spiegato, è stato vissuto come del tutto compatibile con la sua militanza politica e non avrebbe prodotto attriti o prese di distanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

