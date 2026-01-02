Per seguire la replica di X Factor 2025, è possibile consultare le piattaforme di Sky, che trasmettono la versione integrale e disponibile on demand. La diciannovesima edizione del talent, tornata nel 2025 dopo diciassette anni, offre un’ottima opportunità di rivivere le puntate passate. Verifica i canali ufficiali e i servizi di streaming di Sky per accedere facilmente alle repliche e rivedere le performance dei concorrenti.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

Leggi anche: Come vedere la replica di X Factor 2025

Leggi anche: Come vedere la replica di X Factor 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Come vedere la replica di X Factor 2025; Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming; Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia.

X Factor 7: ecco come vedere la puntata del 14 novembre 2013 in live streaming - X Factor, uno dei talent show di maggior successo in Italia,era, tempo fa, un programma televisivo del quale ognuno di noi poteva fruire dello stesso senza aver bisogno di alcun abbonamento alla pay ... it.blastingnews.com

Replica X Factor 2016 ultima puntata ieri 15 dicembre su TV8 e Sky Uno - Un vero e proprio evento, apertosi con l'intro dei One Republic accompagnati dai concorrenti finalisti dell'edizione numero 10 del ... it.blastingnews.com

Rob, intervista alla finalista di X-Factor 2025

Un’altra serata indimenticabile al Castello dei Conti! La replica di “E si fosse nato a la Cerra” ha ancora una volta emozionato e coinvolto un pubblico numerosissimo, che con calore e partecipazione ha riempito ogni spazio del Castello. Vedere tanta atten - facebook.com facebook