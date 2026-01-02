Come rendere l' allenamento più divertente

Per rendere l'allenamento più piacevole, è importante trovare attività che si adattino ai propri gusti e interessi. Incorporare varietà, ascoltare musica o allenarsi con un amico può contribuire a rendere la routine più stimolante. L'obiettivo è mantenere costanza e motivazione, rendendo l'esercizio un momento di benessere quotidiano senza rinunciare al piacere.

L'allenamento deve essere anche divertente? Sei qui per divertirti o vivere il più a lungo possibile? La maggior parte di noi vorrebbe entrambe le cose. Nell'iperspazio social del fitness contemporaneo però siamo diventati così ossessionati dalla tecnica di esecuzione, e dalla necessità di documentare ogni minimo progresso, da avere perso il gusto per l'esercizio fisico divertente e spensierato. Ecco un promemoria per il nuovo anno: forse anche nel 2026 continueranno a dominare le app di tracking come Strava o gli anelli di Apple, ma ciò che conta davvero è ricordarsi di godersi ogni allenamento.

