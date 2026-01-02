come hanno trascorso il capodanno i reali da charlene di monaco a letizia di spagna

Il Capodanno 2026 dei membri della monarchia si è svolto tra momenti di intimità familiare e rispetto delle tradizioni, mantenendo un approccio sobrio ed elegante. Da Charlene di Monaco a Letizia di Spagna, i reali hanno scelto di dedicare questa occasione a riunioni significative, senza eccessi, riflettendo un’immagine di discreta raffinatezza e consapevolezza delle proprie radici culturali.

Il Capodanno 2026 per i Royal è stata una vera e propria full immersion tra tradizione e famiglia, con un occhio allo stile. Mentre noi ci preparavamo al brindisi di mezzanotte, i Windsor cercavano la quiete tra le brughiere, i Reali danesi brillavano sotto i cristalli di Amalienborg, ma non solo. Tra il rigore del protocollo e il calore degli affetti, ecco come hanno salutato il nuovo anno. I Reali inglesi, la fuga in Scozia e il calore dei Middleton. Per Re Carlo e la Regina Camilla, il Capodanno è stato l’occasione per confermare una nuova, amatissima tradizione: la fuga in Scozia. La coppia ha scelto Birkhall, residenza del cuore nella tenuta di Balmoral, preferendo la serenità delle Highlands alla formalità di Sandringham. 🔗 Leggi su Dilei.it

