Come funziona il maxi-progetto del teleriscaldamento e perché in realtà non si potrà spegnere l' inceneritore

Il progetto di teleriscaldamento avviato a Forlì mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, grazie al recupero del calore dall’inceneritore di Hera, attivo dal 2008. Tuttavia, nonostante le aspettative di spegnimento, il termovalorizzatore continuerà a operare come parte di un sistema integrato, contribuendo alla gestione dei rifiuti e alla decarbonizzazione della città.

Messo in funzione nel 2008, dopo una lunga battaglia ecologista, il termovalorizzatore di Hera in via Grigioni diventerà presto un tassello per decarbonizzare e contenere l'impatto climatico di Forlì. Questo perché sta per diventare una sorta di grande “caldaia” che alimenterà un esteso sistema. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Estensione della rete di teleriscaldamento, il cantiere si sposta. Poi chiude una settimana.

