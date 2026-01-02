Il progetto di teleriscaldamento avviato a Forlì mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, grazie al recupero del calore dall’inceneritore di Hera, attivo dal 2008. Tuttavia, nonostante le aspettative di spegnimento, il termovalorizzatore continuerà a operare come parte di un sistema integrato, contribuendo alla gestione dei rifiuti e alla decarbonizzazione della città.

Messo in funzione nel 2008, dopo una lunga battaglia ecologista, il termovalorizzatore di Hera in via Grigioni diventerà presto un tassello per decarbonizzare e contenere l'impatto climatico di Forlì. Questo perché sta per diventare una sorta di grande “caldaia” che alimenterà un esteso sistema. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Come funziona il maxi-progetto del teleriscaldamento e perché in realtà non si potrà spegnere l'inceneritore

Leggi anche: Perché spegnere il Wi-Fi del cellulare quando si va a dormire? Il motivo ti lascerà senza parole

Leggi anche: WhatsApp, il trucco segreto per rimanere offline senza spegnere internet: funziona davvero

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Estensione della rete di teleriscaldamento, il cantiere si sposta. Poi chiude una settimana.

Al BB per il secondo anno di fila sono arrivati i " ”: grazie a loro sono stati esauditi i desideri di centinaia di Residenti di RSA in tutta Italia. Il progetto funziona in modo semplice e coinvolg - facebook.com facebook

Daniela e l’Alzheimer del marito. Dall’ira e la solitudine ai giochi con i bambini: il progetto che funziona #Firenze x.com