Come finisce Stranger Things 5 | raccontare storie può salvare una vita?

Come finirà Stranger Things 5? Nel finale, Mike e i suoi amici si riuniscono per un’ultima partita a D&D, affrontando il lutto per la perdita di Undici. La narrazione e le storie condivise dimostrano come il racconto possa offrire conforto e speranza, aiutando a elaborare il dolore e a trovare un nuovo equilibrio. Un modo per ricordare che, anche nei momenti più difficili, il potere delle storie può essere un’ancora di salvezza.

Nel finale di Stranger Things 5, Mike, in un'ultima partita a D&D con Dustin, Lucas, Max e Will, cerca di superare una volta per tutte il lutto per la morte di Undici, avvenuta mesi prima nell'esplosione del Sottosopra. Per farlo, Mike, master della campagna, immagina un finale alternativo per l'amata, simile al sogno di vita che i due contavano di realizzare. E mentre Mike racconta la sua versione della storia, noi vediamo sullo schermo immagini di Undici viva, in un ambiente montano. Intanto Hopper chiede a Joyce di sposarlo, mentre Steve, Jonathan, Nancy e Robin, pur ormai divisi da traiettorie di vita completamente diverse, decidono di non sacrificare la propria amicizia e di continuare a frequentarsi, nonostante tutto.

