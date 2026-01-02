Come 120 inceneritori | il vero impatto dei botti di Capodanno

Ogni anno, i fuochi d’artificio di Capodanno causano numerosi incidenti, con oltre 280 feriti e una vittima, coinvolgendo anche giovani e bambini. Oltre al rischio per la salute umana, l’uso dei botti ha ripercussioni negative su animali e ambiente. È importante conoscere l’effettivo impatto di questa tradizione per promuovere scelte più sicure e consapevoli.

Ben 283 feriti e un morto, tra cui anche giovani e giovanissimi: la passione per i botti di Capodann o ha un alto prezzo per la salute umana, ma anche per quella animale e per l'ambiente. In una sola notte "si può arrivare a produrre emissioni nocive pari a quelle delle attività annuali di 120 inceneritori di rifiut i". Parola dal presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) Alessandro Miani, che sottolinea come tra il 2012 e il 2026 siano morte 8 persone in Italia, con 4.086 feriti gravi a causa di petardi, fuochi d'artificio e proiettili vaganti a Capodanno. Sembrano servire a poco le iniziative di quanti, ogni anno, invitano a festeggiare in sicurezza, evidenziando tutti i rischi di petardi e simili.

La Pesante Eredità dei botti di Capodanno: Le ripercussioni che non ti aspetti

