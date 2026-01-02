Combinata nordica azzurri in partenza per Otepää | sette convocati per la prima Coppa del Mondo del 2026

La nazionale italiana di combinata nordica si prepara per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 a Otepää, Estonia, con sette atleti convocati. La competizione prevede tre diversi format di gara. Nel frattempo, alcuni componenti del team si allenano a Planica in vista della Continental Cup di Klingenthal. La stagione si apre con impegni importanti, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per gli azzurri.

La stagione riparte dall’Estonia con tre format di gara. Un gruppo al lavoro anche a Planica in vista della Continental Cup di Klingenthal. Scatterà già lunedì la trasferta verso Otepää per i sette azzurri convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile in vista della prossima tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica, primo appuntamento internazionale . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää: Samuel Costa guida il gruppo azzurro

Leggi anche: Combinata nordica, i convocati dell’Italia per l’apertura di Coppa del Mondo: torna Samuel Costa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sette combinatisti in partenza per Otepää; allenamento a Planica per Radovan, Mariotti e Buzzi; Il 2026 degli azzurri della combinata nordica parte dalla Val di Fiemme: tre giorni di lavoro verso Otepaa e... le Olimpiadi; Combinata nordica, Cdm: raduno in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre per azzurri; La nazionale maschile di combinata nordica si allena in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre.

Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää: Samuel Costa guida il gruppo azzurro - Festeggiato l'arrivo del nuovo anno, è tempo di mettersi all'opera e preparare quello che sarà. oasport.it

Il 2026 degli azzurri della combinata nordica parte dalla Val di Fiemme: tre giorni di lavoro verso Otepaa e... le Olimpiadi - Samuel Costa, in gran forma, guiderà la nazionale in raduno dal 27 al 29 dicembre, in particolare per testare il trampolino di Predazzo che ieri ha ospitato i tricolori ... neveitalia.it

La nazionale maschile di combinata nordica si allena in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre - Le soste per le festività natalizie delle varie competizioni non concedono però troppi giorni di riposo agli atleti, affermazione che vale soprattutto per ... oasport.it