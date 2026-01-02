Coma_Cose separati parla Fausto Zanardelli | Mischiare amore e musica è pericolosissimo

Fausto Zanardelli di Coma_Cose riflette sulla sua esperienza personale, sottolineando come mescolare amore e musica possa essere complesso. In questa intervista, il cantautore affronta per la prima volta la fine della relazione sentimentale e artistica con Francesca Mesiano, la sua California, condividendo le sfide e le riflessioni legate a questa separazione. Un confronto sincero che offre uno sguardo autentico su un capitolo delicato della sua vita.

Fausto Zanardelli parla per la prima volta di una ferita ancora aperta: la fine della storia d’amore e del sodalizio artistico con Francesca Mesiano, la sua California. Insieme erano i ComaCose, oggi sono due artisti che non condividono più la vita e il palco. Ma che restano inevitabilmente legati. Perché i ComaCose si sono separati?. L’addio è giunto dopo un matrimonio celebrato solo un anno prima e una carriera vissuta fianco a fianco. Per anni i ComaCose sono stati l’emblema dell’incastro perfetto: commessi insieme, artisti poi innamorati e amanti insieme. Ma la realtà, lontano dai riflettori di Sanremo, era diventata una “bellissima gabbia “, usando le parole di Fausto Zanardelli (o Fausto Lama, che dir si voglia). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Coma_Cose separati, parla Fausto Zanardelli: “Mischiare amore e musica è pericolosissimo” Leggi anche: Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo» Leggi anche: “I Coma_Cose? È stata una bellissima gabbia. Era già collassato a livello creativo. Mischiare amore e musica è pericolosissimo”: parla Fausto Lama Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fausto Zanardelli: «I Coma Cose erano una gabbia, mi sentivo un ghost writer. Siamo andati in burnout: pericoloso mischiare amore e musica». Coma_Cose, parla per la prima volta Fausto e rivela tutta la verità: ecco cosa è successo davvero - I Coma Cose si sono separati e molti si chiedono cosa sia successo alla ex coppia di coniugi e artisti: ecco finalmente tutta la verità. donnapop.it

Coma_Cose separati, parla Fausto Zanardelli: “Mischiare amore e musica è pericolosissimo” - Dopo la rottura sentimentale e artistica dei Coma_Cose, Fausto Zanardelli prende la parola e spiega perché è tutto finito con Francesca Mesiano. dilei.it

Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo» - Il cantante, che con il nome d'arte Fausto Lama sta per pubblicare il suo singolo A tanto così, spiega cosa è successo con la ormai ex compagna di vita e di musica: «Mi sentivo il ghost writer della c ... vanityfair.it

Dopo il lungo viaggio con i Coma_Cose, Fausto Lama torna da solista con il singolo "a tanto così". Un brano nato dall'urgenza di raccontare una svolta profonda, tra la fine di un amore e il bisogno di ritrovarsi nel bosco delle colline piemontesi. Cosa ne pensat - facebook.com facebook

Fausto dei Coma Cose: "Mi sentivo il ghost writer della coppia. Ora si è liberato spazio per le mie visioni del mondo" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.