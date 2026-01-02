Fausto Zanardelli, noto come membro del duo Coma Cose, ha recentemente condiviso pubblicamente la sua riflessione sulla separazione da Francesca Mesiano, descrivendola come

La notizia della separazione dopo appena un anno dal matrimonio era arrivata lo scorso ottobre: "Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati", avevano scritto Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano - coppia nella vita e nel panorama musicale dove erano noti con il nome Coma Cose - in un post. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Coma Cose, Fausto Zanardelli racconta la separazione da Francesca Mesiano: "È stata una bellissima gabbia"

Leggi anche: Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo»

Leggi anche: Coma Cose, Fausto: “Si erano mescolate troppo le cose…” e pubblica una canzone che parla di Francesca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fausto Zanardelli: «I Coma Cose erano una gabbia, mi sentivo un ghost writer. Siamo andati in burnout: pericoloso mischiare amore e musica»; Coma Cose, Fausto Lama spiega perché è finita con California: Sentimento assopito, siamo andati in burnout; Fausto dei Coma_Cose: «Francesca? Siamo amici. Pericoloso mischiare amore e musica, mi sentivo il suo ghost writer»; Fausto Lama: dopo i Coma_Cose riparte da solo con a tanto così, il racconto crudo e sincero sulla fine di un amore.

Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo» - Il cantante, che con il nome d'arte Fausto Lama sta per pubblicare il suo singolo A tanto così, spiega cosa è successo con la ormai ex compagna di vita e di musica: «Mi sentivo il ghost writer della c ... vanityfair.it