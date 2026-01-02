Coma Cose Fausto Zanardelli racconta la separazione da Francesca Mesiano | È stata una bellissima gabbia
Fausto Zanardelli, noto come membro del duo Coma Cose, ha recentemente condiviso pubblicamente la sua riflessione sulla separazione da Francesca Mesiano, descrivendola come
La notizia della separazione dopo appena un anno dal matrimonio era arrivata lo scorso ottobre: "Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati", avevano scritto Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano - coppia nella vita e nel panorama musicale dove erano noti con il nome Coma Cose - in un post. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo»
Leggi anche: Coma Cose, Fausto: “Si erano mescolate troppo le cose…” e pubblica una canzone che parla di Francesca
Fausto Zanardelli: «I Coma Cose erano una gabbia, mi sentivo un ghost writer. Siamo andati in burnout: pericoloso mischiare amore e musica»; Coma Cose, Fausto Lama spiega perché è finita con California: Sentimento assopito, siamo andati in burnout; Fausto dei Coma_Cose: «Francesca? Siamo amici. Pericoloso mischiare amore e musica, mi sentivo il suo ghost writer»; Fausto Lama: dopo i Coma_Cose riparte da solo con a tanto così, il racconto crudo e sincero sulla fine di un amore.
Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo» - Il cantante, che con il nome d'arte Fausto Lama sta per pubblicare il suo singolo A tanto così, spiega cosa è successo con la ormai ex compagna di vita e di musica: «Mi sentivo il ghost writer della c ... vanityfair.it
Coma_Cose, Fausto Lama svela i veri motivi della rottura: arriva anche una frecciatina - Dopo mesi dalla rottura, Fausto Lama racconta al Corriere della Sera i motivi della fine dei Coma_Cose e lancia una ... donnaglamour.it
Coma Cose, Fausto Lama spiega perché è finita con California: “Sentimento assopito, siamo andati in burnout” - I Coma Cose hanno annunciato la separazione lo scorso ottobre dopo un anno di matrimonio. fanpage.it
Fausto dei Coma Cose: "Mi sentivo il ghost writer della coppia. Ora si è liberato spazio per le mie visioni del mondo" x.com
I Coma_Cose, l'amore, la nuova vita artistica: parla Fausto Zanardelli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.