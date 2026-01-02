Colpi di pistola contro la casa di un rivenditore d’auto | giallo a Ruvo di Puglia

A Ruvo di Puglia, nella serata di ieri, giovedì 1° gennaio, si è verificato un episodio di intimidazione contro la casa di un rivenditore di auto online. Sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Attualmente, non sono stati segnalati danni o feriti. La vicenda resta sotto indagine.

Sono in corso delle indagini per accertare quanto avvenuto nella serata di ieri, giovedì 1° gennaio, a Ruvo di Puglia, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro l’abitazione del titolare di una rivendita di auto online. L’episodio si è verificato in una zona periferica della città. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Colpi di pistola contro la casa di un rivenditore d’auto: giallo a Ruvo di Puglia Leggi anche: Casalnuovo, colpi di pistola contro casa e auto in sosta Leggi anche: Avellino Basket, a Bari la sfida contro Ruvo di Puglia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Far West ad Anzio: 46enne ferito da colpi di pistola sparati contro la finestra di casa; Colpi di pistola esplosi dopo lite in casa a Rutigliano: ferito 26enne; Palermo, colpo di pistola esploso in strada ferisce una donna in casa; Lite in casa finisce a colpi di pistola, un ferito. Colpi di pistola contro la casa di un rivenditore d'auto, - L'uomo era nell'appartamento con la famiglia: nessuno sarebbe rimasto ferito. rainews.it

Ruvo di Puglia, colpi di pistola contro la casa di un rivenditore di auto - Ignoti sparano contro l’abitazione di un 45enne titolare di una rivendita di auto online a Ruvo di Puglia: nessuno rimane ferito. trmtv.it

INDAGINI Colpi di pistola contro la casa di un rivenditore di auto nel Barese - Utili alle indagini saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona che si trova alla periferia della città. statoquotidiano.it

Colpi di pistola da un balcone a Taranto nella notte di Capodanno. In un video diventato presto virale sui social e diffuso dalla pagina locale "Taranto è lui" si vede un ragazzo impugnare una pistola e sparare quattro colpi da un balcone di un’arteria centrale d x.com

“Buon anno a tutti, tranne agli infami” e spara quattro colpi di pistola mirando verso i balconi difronte a sè. Succede a Taranto, durante i festeggiamenti per il Capodanno. Una scena di follia che sarebbe potuta sfociare in tragedia. Le immagini, caricate sui soci - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.