Colorado escursionista muore durante un trekking | si indaga su un presunto attacco di puma

Una donna è stata trovata deceduta durante un’escursione in Colorado. Le autorità stanno conducendo indagini su un possibile attacco di puma, evento raro nella zona. Durante le ricerche, sono stati abbattuti due esemplari di felini, nel tentativo di chiarire la dinamica dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli esperti e le comunità locali, sottolineando l’importanza di praticare escursioni in sicurezza e di rispettare l’ambiente naturale.

