Colonnine elettriche installate senza preavviso | parcheggi eliminati

Segnaliamo che, in Via Don Vasumi, le recenti installazioni di colonnine di ricarica elettrica sono state effettuate senza preavviso, causando la rimozione di alcuni parcheggi pubblici. Questa situazione sta creando disagi ai residenti e agli automobilisti, che si trovano a dover cercare alternative senza adeguate comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale. È importante che interventi di tale portata siano comunicati tempestivamente per minimizzare disagi e confusione.

Scrive il segnalanteVorrei segnalare il disagio che si sta creando in Via Don Vasumi, dove sono in corso installazioni di colonnine di ricarica elettrica, senza alcun preavviso da parte del Comune, e con la conseguente eliminazione di diversi parcheggi pubblici. La mobilità sostenibile è un.

