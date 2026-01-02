Colazione al Museo Il brindisi dei mille sotto il segno dell’arte

La diciassettesima edizione di Colazione al Museo a Cortona si conclude con successo, consolidando la sua posizione come evento di rilievo nel panorama culturale locale. Questa iniziativa, che unisce arte e convivialità, continua a rappresentare un momento di incontro e valorizzazione del patrimonio museale, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per scoprire e apprezzare le collezioni in un’atmosfera speciale.

di Laura Lucente CORTONA Bilancio decisamente positivo per la diciassettesima edizione della Colazione al Museo di Cortona, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo di appuntamento centrale nel calendario delle festività. L'iniziativa, ospitata nelle sale del MAEC, ha registrato la presenza di oltre mille visitatori, arrivati appositamente in città per vivere un Capodanno all'insegna della cultura, della convivialità e dell'enogastronomia di qualità. Un risultato che consolida il successo di un format ormai storico, capace di attirare pubblico anche da fuori regione e di offrire una proposta originale in una giornata in cui molti musei restano chiusi.

