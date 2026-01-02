Coesione sociale e diritti Il messaggio di Mattarella sulle riforme storiche

L’intervento di fine anno del Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di rafforzare la coesione sociale e di promuovere riforme che tutelino i diritti di tutti. Un messaggio di stabilità e responsabilità, volto a rafforzare i valori fondamentali della nostra società. In un momento di cambiamenti, le parole del Presidente invitano a riflettere sul percorso da intraprendere per un’Italia più giusta e solidale.

L’intervento di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e come sempre, ha richiamato l’attenzione di tutti gli italiani. E, come sempre, è stato innovativo e carico di contenuti. Contenuti su cui non possiamo non riflettere. E, al riguardo, c’è un aspetto, richiamato con forza da Mattarella parlando degli 80 anni della nostra Repubblica che merita di essere ripreso ed approfondito. E il tema riguarda alcune grandi conquiste politiche e sociali ottenute nel corso degli anni. Dallo Statuto dei lavoratori alla sanità pubblica, dalla garanzia del sistema pensionistico all’istruzione pubblica, dal valore della coesione sociale alla salvaguardia e alla conquista dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Coesione sociale e diritti. Il messaggio di Mattarella sulle riforme storiche Leggi anche: Risparmio, Mattarella: patrimonio da tutelare per coesione sociale e sviluppo Leggi anche: Mattarella prepara discorso, tra i temi pace, giovani, coesione sociale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Pace, lavoro, sanità: l’album sociale di Mattarella per il 2026; «Scegliete il vostro futuro»: nel discorso di fine anno Mattarella parla ai giovani tra pace, lavoro e coesione sociale; Mattarella prepara il messaggio di fine anno, al centro coesione sociale e giovani. Coesione sociale e diritti. Il messaggio di Mattarella sulle riforme storiche - L’intervento di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e come sempre, ha richiamato l’attenzione di tutti gli italiani. formiche.net

Mattarella: “La nostra vera forza è la coesione sociale. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato” - "La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell'Italia il grande Paese che è oggi. ilsecoloxix.it

Il messaggio di Mattarella agli italiani - Nel discorso di fine anno del 31 dicembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato gli italiani a riflettere sul valore della pace, della coesione sociale e della responsabilità i ... cittanuova.it

«L'augurio che facciamo alla città e che da Napoli rivolgiamo a tutto il Paese è di ritrovare quella coesione che è alla base della democrazia, una coesione sociale che è fatta di diritti fondamentali, di inclusione, di lavoro e di futuro». Così il sindaco di Napoli, G - facebook.com facebook

La Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi presenta il rapporto “Panorama sociale dell'America Latina e dei Caraibi: come uscire dalla trappola dell'elevata disuguaglianza, della bassa mobilità sociale e della debole coesione sociale”. #Vatic x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.