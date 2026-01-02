coesione sociale e diritti il messaggio di mattarella sulle riforme storiche

L’intervento di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza delle riforme storiche per rafforzare la coesione sociale e tutelare i diritti di tutti. Un messaggio chiaro e condiviso, volto a promuovere un dialogo costruttivo e un impegno comune per il futuro del Paese. La riflessione di Mattarella invita a un impegno collettivo per migliorare la società e garantire un progresso equo e sostenibile.

L’intervento di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e come sempre, ha richiamato l’attenzione di tutti gli italiani. E, come sempre, è stato innovativo e carico di contenuti. Contenuti su cui non possiamo non riflettere. E, al riguardo, c’è un aspetto, richiamato con forza da Mattarella parlando degli 80 anni della nostra Repubblica che merita di essere ripreso ed approfondito. E il tema riguarda alcune grandi conquiste politiche e sociali ottenute nel corso degli anni. Dallo Statuto dei lavoratori alla sanità pubblica, dalla garanzia del sistema pensionistico all’istruzione pubblica, dal valore della coesione sociale alla salvaguardia e alla conquista dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

