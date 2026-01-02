Codacons | il 2026 si apre con i rincari

Il 2026 si è avviato con un aumento dei prezzi che riguarda vari settori, incidendo sulle spese quotidiane delle famiglie italiane. Secondo il Codacons, i rincari si fanno sentire già nelle prime settimane dell’anno, evidenziando una tendenza preoccupante per il potere d’acquisto dei cittadini e la stabilità economica del paese. Un nuovo anno che si apre con sfide legate ai costi e alla gestione delle finanze personali.

11.32 "Il 2026 si è aperto con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori". E' quanto afferma il Codacons. A partire da oggi è infatti operativo il riallineamento delle accise sul gasolio deciso dal Governo, che determina un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro. Scattati anche gli adeguamenti delle tariffe dei pedaggi autostradali, con aumenti medi dell'1,5%.

Aumentano i rincari per il 2026: ecco cosa cambia con la Legge di Bilancio - Una buona parte della Legge di Bilancio per il 2026, che è stata approvata in via definitiva il 30 dicembre, è dedicata al comparto fiscale e delle tasse. catania.liveuniversity.it

Autostrade, accise su gasolio e sigarette: i nuovi rincari costano quasi un miliardo - La voce più pesante riguarda il gasolio, con 552 milioni di maggiori entrate attese per lo Stato, seguita dai rinc ... milanofinanza.it

Il 2026 si apre con importanti cambiamenti che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini: fisco, consumi, servizi, tutela dei diritti In questo contesto, Codacons Lazio continuerà con impegno la propria attività di informazione, vigilanza e difesa dei consumatori. - facebook.com facebook

