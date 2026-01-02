Codacons | il 2026 si apre con i rincari

Da servizitelevideo.rai.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si è avviato con un aumento dei prezzi che riguarda vari settori, incidendo sulle spese quotidiane delle famiglie italiane. Secondo il Codacons, i rincari si fanno sentire già nelle prime settimane dell’anno, evidenziando una tendenza preoccupante per il potere d’acquisto dei cittadini e la stabilità economica del paese. Un nuovo anno che si apre con sfide legate ai costi e alla gestione delle finanze personali.

11.32 "Il 2026 si è aperto con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori". E' quanto afferma il Codacons. A partire da oggi è infatti operativo il riallineamento delle accise sul gasolio deciso dal Governo, che determina un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro. Scattati anche gli adeguamenti delle tariffe dei pedaggi autostradali, con aumenti medi dell'1,5%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

codacons 2026 apre rincariGasolio, pedaggi e Rc auto: il 2026 si apre con nuovi rincari per gli automobilisti - A fare il punto è il Codacons, che ha riunito le principali voci di spesa destinate a crescere nel corso dell’anno per i quasi 17 milioni ... laquilablog.it

codacons 2026 apre rincariAumentano i rincari per il 2026: ecco cosa cambia con la Legge di Bilancio - Una buona parte della Legge di Bilancio per il 2026, che è stata approvata in via definitiva il 30 dicembre, è dedicata al comparto fiscale e delle tasse. catania.liveuniversity.it

Autostrade, accise su gasolio e sigarette: i nuovi rincari costano quasi un miliardo -  La voce più pesante riguarda il gasolio, con 552 milioni di maggiori entrate attese per lo Stato, seguita dai rinc ... milanofinanza.it

