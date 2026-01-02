Flavio Cobolli ha dichiarato di voler migliorare la propria posizione nel ranking e raggiungere la top ten del circuito tennistico. Con determinazione e impegno, il giocatore mira a consolidare la propria crescita e a competere ai massimi livelli nel corso del nuovo anno. Questo obiettivo rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, sottolineando la volontà di affermarsi tra i principali interpreti del tennis internazionale.

Flavio Cobolli punta in alto per il nuovo anno: vuole entrare tra i dieci migliori tennisti del circuito. “Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme, per coinvolgere tutta la squadra – Abbiamo un ottimo rapporto tra di noi. Passiamo molto tempo insieme tutto il giorno come ieri in spiaggia. Siamo pronti per iniziare la stagione insieme, come una squadra”, ha detto Cobolli a Supertennis nel media day dell’Italia. “Adoriamo giocare le competizioni a squadre. Non vediamo l’ora di affrontare il prossimo avversario e la nostra prima partita”, ha aggiunto. Il ricordo della Davis è ancora forte e Cobolli racconta: “ La pressione era forte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cobolli: “Il mio obiettivo è entrare in top ten”

Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"

Leggi anche: Flavio Cobolli: «Ho vissuto il mio più grande sogno. Dedico la vittoria a mia mamma, a mio fratello, che non smette di piangere, e a un mio grande amico che spero torni a giocare presto a calcio»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Matteo Berrettini chiarisce | Il mio obiettivo nel 2026 è stare bene i risultati sono una conseguenza.

Cobolli fissa l’obiettivo per il 2026: “Voglio la Top 10” - Il romano è stato protagonista di un eccellente 2025 e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi rilancia ulteriormente prima di disputare la United Cup Flavio Cobolli è stato protagonista di un’asce ... tennisitaliano.it