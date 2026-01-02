Clooney risponde all’attacco di Trump sulla cittadinanza francese

George Clooney ha recentemente ottenuto la cittadinanza francese, un percorso condiviso con la moglie Amal e i loro due figli, Alexander ed Ella. La decisione riflette le sue radici e il legame con la Francia, paese in cui risiede da alcuni anni. Clooney ha confermato questa scelta in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, sottolineando l’importanza della cittadinanza e delle proprie origini.

George Clooney è diventato un cittadino francese. Assieme a lui anche la moglie Amal e i due gemelli di otto anni, Alexander ed Ella. Una decisione che la coppia ha preso anche in funzione della maggior privacy che possono garantire ai figli, lontani dai riflettori e dai paparazzi di Hollywood. La notizia ha tuttavia scatenato una dura reazione di Donald Trump, che in un post su Truth ha attaccato l’attore, definendolo «un uomo comune» che sa solo lamentarsi e che ha realizzato solo «film mediocri». A poche ore di distanza è arrivata anche la replica dello stesso premio Oscar. George Clooney, l’attacco di Donald Trump sui social. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Clooney risponde all’attacco di Trump sulla cittadinanza francese Leggi anche: George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese Leggi anche: George Clooney e Amal ottengono la cittadinanza francese: pronti a lasciare gli Usa? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. George Clooney risponde a Trump dopo la presa in giro sulla cittadinanza francese - L'attore difende la decisione della sua famiglia in Francia mentre il presidente degli Stati Uniti prende in giro la loro politica e mette in discussione la sua carriera. gamereactor.it

George Clooney e famiglia ottengono la cittadinanza francese e Trump risponde a modo suo - All'indomani della cittadinanza francese concessa all'attore e alla sua famiglia, l'attuale presidente americano g ... comingsoon.it

Clooney risponde a Trump: “Piacergli non è il mio lavoro, io provo a dire la verità” - Clooney ha risposto alle affermazioni di Trump senza perdere la sua proverbiale eleganza: “Non m'interessa quello che dice. repubblica.it

Good News! ” Così Donald Trump ha commentato, senza troppi giri di parole, la notizia della cittadinanza francese ottenuta da George e Amal Clooney. Il suo post su Truth Social è stato un mix di sarcasmo e attacco diretto: secondo Trump, la Francia oggi sar - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.