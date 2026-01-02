Il nuovo rapporto dell’ONU, ‘Global Environment Outlook’, evidenzia come investire nella tutela ambientale possa favorire la crescita economica globale. Presentato durante l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente a Nairobi, il documento sottolinea l’importanza di azioni sostenibili per promuovere uno sviluppo equilibrato, evidenziando il legame tra salvaguardia del pianeta e incremento del Pil mondiale.

Investire sulla cura del Pianeta può generare la crescita del Pil globale. E’ questo in sintesi il senso dell’ ultimo rapporto dell’Onu, il ‘Global environment outlook’, pubblicato poco prima della fine dell’anno nel corso della settima sessione dell’ assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente a Nairobi in Kenya. La ricerca – messa a punto da 287 scienziati provenienti da 82 Paesi nel mondo – racconta di come ” investire in un clima stabile, nella natura e in un territorio sano possa rendere il Pianeta libero dall’inquinamento e generare migliaia di miliardi di dollari di Pil globale in più, evitando contemporaneamente milioni di morti e la fuoriuscita di centinaia di milioni di persone dalla povertà e dalla fame”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Clima, l’ultimo rapporto dell’Onu: “Investire sulla cura del Pianeta per far crescere il Pil”

Leggi anche: L’Università dell’Onu: "Qui il futuro del pianeta"

Leggi anche: “Oltre il Pil”: gli esperti Onu presentano pilastri e domini del nuovo framework

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I primi “temerari” quando non è ancora mezzogiorno. Certo, il clima rigido non aiuta. Ma a Portonovo non si rinuncia all'ormai iconico tuffo dell'ultimo dell'anno nelle acque della Baia. Alle 12.30, il gruppone è pronto: e si va. "Per noi, una tradizione - dicono i pr - facebook.com facebook