Civitavecchia il Vescovo Ruzza benedice gli equipaggi e i marittimi portuali
Civitavecchia, 2 gennaio 2025 – Nella giornata di ieri, dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, il Vescovo Ruzza ha benedetto gli equipaggi e i marittimi portuali. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e gratitudine per il lavoro svolto nel settore marittimo, sottolineando l’importanza della sicurezza e della solidarietà tra i professionisti del mare.
Civitavecchia, 2 gennaio 2025 – Nella giornata di ierri, dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, S.E. Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, ha impartito una benedizione augurale rivolta a tutti i marittimi portuali e agli equipaggi delle navi presenti nel porto di Civitavecchia. Il gesto, carico di significato simbolico e umano, ha voluto esprimere vicinanza, sostegno e riconoscenza verso donne e uomini che quotidianamente operano in mare e nel porto, spesso in condizioni complesse e lontano dalle proprie famiglie, garantendo la sicurezza della navigazione, la continuità dei traffici marittimi e servizi essenziali per la collettività. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
