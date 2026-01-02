La Civitanovese si prepara a rinnovare la rosa per la nuova stagione, con quattro calciatori pronti a lasciare il club. La società sta pianificando un intervento mirato, che prevede l’ingaggio di tre o quattro nuovi giocatori per rafforzare la squadra. Un cambiamento che segna un passo importante nel percorso di rinnovamento tecnica e strategico del club.

Quattro giocatori sono sul mercato in casa Civitanovese. È praticamente una piccola rivoluzione tecnica quella che vuole mettere in atto il club con il nuovo anno solare, liberando un quartetto di calciatori per procedere con altrettante 3-4 entrate. I possibili partenti rispondono ai nomi di Haris Handzic, Lucas Pitronaci, Thiago Guedak e Fernando Candia. Si tratta di due titolari e due alternative. Handzic, infatti, ha giocato quasi tutte le partite, a parte quando squalificato. Nell’ultima gara del 2025, a Montecchio, l’attaccante è partito dalla panchina perché il tecnico Marinelli ha optato per un inedito esperimento tattico, inserendo al suo posto il laterale Valentin Franco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, si cambia. Quattro addii in vista

Leggi anche: Mercato Inter, rivoluzione in vista ad Appiano Gentile: «Cinque addii certi e un nome in bilico»

Leggi anche: Civitanovese al lavoro. La squadra cambia volto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Civitanovese, si cambia. Quattro addii in vista - Oggi il primo allenamento del 2026, non sono da escludere giocatori in prova. sport.quotidiano.net