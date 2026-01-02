Alla vigilia della sfida tra Manchester City e Chelsea all’Etihad, si evidenzia l’incertezza che permea il club londinese, ancora senza un allenatore stabile. Guardiola sottolinea come questa instabilità possa influenzare le dinamiche di gioco, in un confronto che si preannuncia complesso e ricco di incognite. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, in un momento di transizione per il Chelsea.

Il silenzio della panchina avversaria pesa quanto una scelta tattica. Alla vigilia della prima notte del 2026 all’Etihad, il Manchester City si prepara a scendere in campo contro un Chelsea sospeso, ancora senza guida tecnica e con un’identità tutta da decifrare. È questo il contesto che accompagna la sfida del ventesimo turno di Premier League, una partita che nasce già anomala prima del calcio d’inizio. Pep Pep Guardiola lo dice senza giri di parole: l’incertezza è parte del problema. Non sapere chi siederà sulla panchina dei Blues né che tipo di squadra verrà schierata cambia il modo di preparare la gara. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - City-Chelsea, Guardiola avverte: «L’incertezza cambia tutto»

